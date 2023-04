Veilig Verkeer Nederland: fietshelm op en snelheid omlaag

Veilig Verkeer Nederland (VVN) is geschrokken van het hoge aantal verkeersdoden vorig jaar. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) kwamen in 2022 ruim een kwart meer mensen in het verkeer om dan een jaar ervoor. “Het is absurd dat het ondanks al die veiligheidssystemen in auto’s zo vaak misgaat”, zegt Rob Stomphorst, woordvoerder van VVN.

“We hebben tegenwoordig allerlei hulpmiddelen aan boord om het verkeer veiliger te maken, maar tegelijkertijd – en dat zeggen wetenschappers ook – durven mensen meer. Ze rijden harder, laten zich afleiden door hun smartphone”, zegt hij. VVN pleit daarom opnieuw voor een verlaging van de snelheid in bijvoorbeeld de bebouwde kom en vindt dat de pakkans van hardrijders omhoog moet. “Als je weet dat de kans groot is dat je een boete krijgt, ga je vanzelf minder hard rijden. De vaart moet er echt uit”, zegt Stomphorst.

In 2022 waren er in totaal 737 verkeersdoden, 155 meer dan in 2021. Vooral fietsers van 75 jaar en ouder zijn vaker slachtoffer. “Ouderen blijven steeds langer fit. En het lijkt er ook op dat zij na de coronacrisis er vaker op uit trekken”, reageert de woordvoerder. Volgens VVN is het een grote uitdaging om het verkeer voor fietsende 75-plussers veilig te houden. “Het is nu al druk op de fietspaden in grote steden en het wordt alleen maar drukker. In combinatie met een snelle e-bike kan dat zeker voor ouderen die bijvoorbeeld niet zo goed hun balans kunnen houden op de fiets heel gevaarlijk zijn”, zegt Stomphorst.

In het verplicht stellen van een fietshelm ziet hij niets. “Maar wij stimuleren het dragen ervan wel. Het zou mooi zijn als het normaler wordt om er een te gebruiken, net zoals in Duitsland of Denemarken. Of laat verkopers van e-bikes hun klant een gratis fietshelm uitkiezen”, oppert hij. “Het aantal slachtoffers zal dalen als meer mensen een fietshelm dragen.”