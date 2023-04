Hof Amsterdam behandelt hoger beroep doodschieten Bas van Wijk

Bij het hof in Amsterdam dient woensdag het hoger beroep in de zaak van Bas van Wijk (24), die in de zomer van 2020 werd doodgeschoten in Amsterdam. In deze zaak is verdachte Samir El Y. (23) veroordeeld tot een gevangenisstraf van negen jaar en tbs met dwangverpleging, terwijl het Openbaar Ministerie achttien jaar en tbs had geëist.

Van Wijk kwam op 8 augustus 2020 om het leven op een strandje bij recreatiegebied De Oeverlanden bij de Nieuwe Meer. Volgens het OM wilde Van Wijk op de zomerse stranddag voorkomen dat een horloge van een van zijn vrienden werd gestolen. De Hoofddorper heeft het schieten bekend. Hij tekende geen beroep aan, het OM wel.

Met het hoger beroep probeert het OM een vormfout te herstellen. In de tenlastelegging van destijds ontbraken de plaats en de tijd van het misdrijf onder de zwaarste verdenking, gekwalificeerde doodslag. Dat is een vorm van doodslag om een ander feit te verdoezelen of te vergemakkelijken. In deze zaak is dat de diefstal van de nep-Rolex. De rechtbank veroordeelde El Y. uiteindelijk voor doodslag, waar tot februari van dit jaar aanzienlijk lagere straffen voor golden. Nabestaanden reageerden geschokt.

Het hof gaf vorig jaar opdracht tot een aanvullend persoonlijkheidsonderzoek voor de verdachte. De verdediging pleitte eerder bij de rechtbank voor een maximale straf van twee jaar jeugddetentie en oplegging van jeugd-tbs. De verdachte was tijdens het schietincident 20 jaar oud en verminderd toerekeningsvatbaar.