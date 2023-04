Hubert Bruls onderscheiden voor inspanningen met bijzondere waarde

Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen is woensdagavond benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Bruls kreeg de hoge koninklijke onderscheiding voor “zijn vele inspanningen met bijzondere waarde voor de samenleving”, aldus John Berends, commissaris van de Koning in Gelderland, die de onderscheiding uitreikte.

Bruls (57, CDA) was tot 1 april voorzitter van het Veiligheidsberaad van de 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio. Als beraadsvoorzitter kreeg hij eerst te maken met de coronacrisis en direct daarna met de actuele asielcrisis.

Hij toonde zich een verbindende leider tijdens de uitbraak van de coronapandemie. Hij trad vaak op in de media en legde de (corona)maatregelen van het kabinet in klare taal uit, staat in een bericht van de gemeente Nijmegen over de onderscheiding. Tijdens de asielcrises in 2015, 2021 en 2022 zette hij zich in om de asielopvang in Nederland op een meer structurele en kwalitatieve manier te organiseren. In Nijmegen werden opvangpaviljoens gebouwd in Heumensoord en recent is een nieuwe, tijdelijke crisisnoodopvanglocatie voor 1200 personen gerealiseerd op een sportpark.

Bruls is sinds tien jaar burgemeester van Nijmegen. Hij heeft zich een uitstekende belangenbehartiger van de stad getoond en een doortastende verbinder, aldus de gemeente. Daarnaast is hij een echte burgervader.