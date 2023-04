Internationale treinen krijgen last van Duitse en Franse stakingen

Een aantal internationale treinen zullen deze week last hebben van stakingen in Frankrijk en Duitsland onder treinpersoneel. De Thalys, ICE en de Nightjet zullen vanaf donderdag mogelijk te maken hebben met uitval, heeft de NS woensdag bekendgemaakt.

In Frankrijk wordt donderdag gestaakt waardoor de Thalys tussen België en Frankrijk niet zal rijden. In Duitsland wordt in de nacht van donderdag op vrijdag van 03.00 uur tot 11.00 uur gestaakt. De treinen van de ICE zullen daar volgens de NS last van krijgen. De Oostenrijkse Nightjet slaaptreinen zullen vanaf donderdagavond om die reden dan ook niet rijden. De Eurostar naar Londen rijdt volgens de NS wel normaal.

Het is niet bekend wat de impact van de Duitse staking op de dienstregeling van treinen zal zijn die na 11.00 uur rijden.

De NS raadt reizigers aan om de actuele informatie op de website van hun vervoerder goed in de gaten te houden. Ook worden reizigers die via de NS een treinkaartje hebben geboekt op de hoogte gehouden van de situatie.