Kabinet onderzoekt verbod filtersigaret, maar tempert verwachting

Om het aandeel van de filtersigaret in het zwerfafval terug te brengen gaat staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) een verbod op eenmalige filtersigaretten onderzoeken. Maar ze tempert de verwachtingen. Want het is niet eenvoudig en nog niet duidelijk of het gaat lukken.

Het kabinet wil dat er veel minder zwerfafval komt. De filters bevatten plastics en chemicaliën. Jaarlijks belanden minimaal 240 miljoen en maximaal 7,1 miljard sigarettenfilters in het milieu, schrijft de bewindsvrouw aan de Kamer. “Een algeheel verbod op eenmalige sigarettenfilters lijkt de meest effectieve optie om de schadelijke milieueffecten van dit type zwerfafval tegen te gaan.”

Heijnen gaat twee wegen bewandelen. Ze gaat samen met andere lidstaten in de EU proberen tot een verbod te komen. “Het instellen van een verbod wordt het meest kansrijk geacht in Europees verband”, aldus Heijnen. Daarnaast verkent ze een nationaal verbod. Maar dat heeft een “lage slagingskans” omdat daarmee het vrije verkeer op goederen wordt beperkt.

Ook gaat de staatssecretaris met gemeenten en provincies overleggen over een rookverbod op stranden en andere locaties waar veel sigarettenfilters achterblijven.