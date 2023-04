Laatste woord voor Ridouan Taghi in Marengoproces

De vermeende topcrimineel Ridouan Taghi krijgt deze week de tijd om in zijn laatste woord zijn visie te geven op de verdenkingen die er tegen hem zijn in het omvangrijke proces Marengo. Taghi wordt verdacht van betrokkenheid bij meerdere liquidaties en pogingen daartoe. Er is een levenslange gevangenisstraf tegen hem geëist.

De rechtbank De Bunker in Amsterdam-Osdorp is woensdag en vrijdag gereserveerd voor de dupliek (de laatste reactie van de verdediging op de verdenkingen van het Openbaar Ministerie) en het laatste woord in de zaken van Taghi en zijn vermeende secundanten, de broers R. Tegen de broers Mario R. en Mao R. is ook een levenslange straf geëist. In totaal is tegen zes verdachten de langst mogelijke gevangenisstraf geëist.

Advocaat Inez Weski heeft al laten weten beide dagen te benutten. “Er zullen bovendien allerlei nieuwe ontwikkelingen en onderzoekswensen ter tafel komen.” Ze doelt daarmee onder meer op recente uitlatingen in een strafzaak tegen Sil A., een militair van het Korps Commandotroepen. A. wordt verdacht van drugssmokkel. Zijn advocaat liet – voor hij de verdediging neerlegde – weten dat A. in 2019 door geheime diensten is gevraagd of het mogelijk was topcrimineel Taghi door commando’s in het geheim uit Dubai te halen.

Weski heeft al vaker aandacht gevraagd voor de manier waarop de arrestatie van haar cliënt is gegaan. de 45-jarige Taghi zou daarbij mishandeld zijn.

Het liquidatieproces Marengo is momenteel in de laatste fase, nog een aantal verdachten, onder wie kroongetuige Nabil B. hebben hun laatste woord. De volgende stap is de uitspraak, die staat op 20 oktober gepland. Tot die tijd staan er nog wel procedurele zittingen gepland.

Het bewijs in Marengo steunt op onder meer onderschepte berichten over criminele handelingen uit de PGP-telefoons van de verdachten, maar kwam pas aan het rollen nadat kroongetuige B. zich bij justitie had gemeld. Hij heeft belastend over meerdere verdachten verklaard, in ruil voor strafvermindering. Tegen hem is tien jaar cel geëist.

Een week nadat in maart 2018 naar buiten was gekomen dat B. zich als spijtoptant had gemeld, werd zijn broer doodgeschoten. In 2019 werd zijn advocaat Derk Wiersum doodgeschoten en in juli 2021 vertrouwenspersoon Peter R. de Vries. Deze moorden maken officieel geen onderdeel uit van Marengo, maar worden wel als onlosmakelijk onderdeel van het proces gezien.