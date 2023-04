Leden FNV en CNV akkoord met nieuwe cao ziekenhuizen

Ruim driekwart van de FNV-leden heeft ingestemd met de nieuwe cao voor personeel in de ziekenhuizen en revalidatiecentra, meldt de vakbond. Ook 83 procent van de CNV-leden keurt de cao goed. De vakbonden bereikten na moeizame onderhandelingen en een stakingsdag een akkoord.

De nieuwe afspraken gaan met terugwerkende kracht per 1 februari 2023 in en gelden twee jaar. Gemiddeld gaan de lonen van de medewerkers er 15 procent op vooruit gedurende die periode. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over de werkdruk en krijgt personeel in vaste dienst voorrang bij het invullen van diensten. Ook krijgen medewerkers een betere vergoeding voor bereikbaarheidsdiensten.

FNV is “heel tevreden” met ruim 75 procent steun van de leden over de cao, zegt bestuurder Elise Merlijn. “Maar we weten dat wij er in 2025 weer zullen moeten staan als vakbond. De strijd voor behoud van ziekenhuismedewerkers en goede arbeidsvoorwaarden gaat door.” Volgens onderhandelaar namens CNV Joost Veldt zien ziekenhuizen door wisselende roosters en werkdruk steeds meer personeel gaan. “Hierdoor neemt de werkdruk voor de anderen nog meer toe. Die vicieuze cirkel moet worden doorbroken, deze cao zorgt voor meer zeggenschap.”

Leden van werkgeversorganisatie Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) stemden eerder al in met de afspraken. Vakbond NU’91, die ook aan de onderhandelingstafel met de NVZ zat, komt volgens een woordvoerder later op woensdag met nieuws over de ledenpeiling. De peiling onder de achterban van de federatie van beroepsverenigingen FBZ loopt nog, meldt een woordvoerster van die organisatie. De cao geldt voor 200.000 medewerkers van ziekenhuizen en revalidatiecentra. Voor werknemers van universitair medische centra geldt overigens een aparte cao.