MIVD ziet Chinese interesse in Nederlandse ruimtevaartsector

China probeert volgens de militaire inlichtingendienst MIVD kennis en goederen uit de Nederlandse ruimtevaartsector te ontfutselen. Via coverbedrijven pogen de Chinezen militaire technologie te verwerven, staat in het jaarverslag van de dienst.

Verder hebben de Chinezen vooral interesse in hoogwaardige technologie en de maritieme industrie. De MIVD heeft vorig jaar “verschillende Chinese pogingen om Nederlandse (militaire) technologie te bemachtigen ontdekt en voorkomen”, aldus de dienst.

Begin deze week meldde de inlichtingendienst AIVD nog dat China de grootste bedreiging is voor de economische veiligheid in Nederland. Dat leidde tot een boze reactie. Nederland moet ophouden met het opzwepen van de zogenaamde ‘Chinese dreiging’, reageerde het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken.

De inlichtingendiensten waarschuwen al jaren voor Chinese spionage. Nederland is een gewild doel vanwege de vele hoogwaardig technologische bedrijven hier. Chipmachinemaker ASML maakte in februari nog bekend dat een Chinese werknemer informatie van het bedrijf had gestolen.

China zoekt volgens de MIVD naar technologie om de militaire capaciteit te versterken. In de ruimte wil China de komende jaren militair sterker worden. Het land wil kwantumcommunicatienetwerken in de ruimte. Die zijn sneller en moeilijker te onderscheppen. “Dat is een groot militair voordeel”, zegt MIVD-topman Jan Swillens.

De Nederlandse controle op gevoelige export van technologie naar China is lastig. Dat komt door “het Chinese beleid van militair-civiele fusie” waardoor er een grote verwevenheid is gekomen tussen civiele bedrijven en (onderwijs) instellingen, en het leger. Daardoor kan bijna geen onderscheid meer tussen ze gemaakt worden.

China stopt extreem veel geld in hoogwaardige technologie, aldus de MIVD. Het gaat dan om (militaire toepassingen van) kunstmatige intelligentie en kwantumcomputers en kwantumsensoren. Die investeringen zijn “bijna niet te evenaren door het Westen”, waarschuwt de dienst.