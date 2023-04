Nederlandse omroepen wachten besluit geel vinkje op Twitter af

De Nederlandse publieke omroepen wachten het besluit van Twitter over een geel vinkje af. Ze blijven “voorlopig” actief op het sociale medium. Dat laten woordvoerders van de NPO en de NOS desgevraagd weten aan het ANP na het nieuws dat meerdere buitenlandse publieke omroepen stoppen met Twitter nadat ze het label ‘door de overheid gefinancierd’ hadden gekregen.

Onder meer de Amerikaanse omroepen NPR en PBS en de Canadese omroep CBC lieten vanwege het besluit van Twitterbaas Elon Musk weten geen berichten meer te zullen plaatsen. Ook de Britse BBC was niet blij met het label en benadrukte in een reactie, ondanks financiële steun van het Britse publiek, “onafhankelijk” te zijn.

De Nederlandse publieke omroepen hebben vooralsnog geen geel vinkje op Twitter. “Voorlopig blijven NPO en de omroepen in principe gebruikmaken van Twitter op de manier waarop we dat al jaren doen, en dat is zonder het gebruik van betaalde ‘verified accounts’”, laat een woordvoerder van de NPO weten. Mochten er toch etiketten worden toegevoegd dan “zullen wij als publieke omroep onze aanwezigheid op Twitter heroverwegen”, besluit de NPO.

De NOS zegt de “ontwikkelingen bij Twitter nauwgezet in de gaten” te houden.