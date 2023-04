OM eist in hoger beroep 16 jaar cel en tbs in zaak Bas van Wijk

Tegen de 23-jarige Samir El Y. die wordt verdacht van het doodschieten van de 24-jarige Bas van Wijk, is woensdag in hoger beroep een celstraf van zestien jaar en tbs met dwangverpleging geëist. Het dodelijke schietincident gebeurde op 8 augustus 2020 op een strandje bij de Nieuwe Meer in Amsterdam.

Volgens het Openbaar Ministerie wilde Van Wijk op de zomerse stranddag voorkomen dat een nep-Rolex van een van zijn vrienden werd gestolen. Van Wijk zou de verdachte hebben aangesproken op zijn gedrag.

El Y. is in mei 2021 door de rechtbank in Amsterdam veroordeeld tot een gevangenisstraf van negen jaar en tbs met dwangverpleging. Een vormfout van het OM leidde ertoe dat El Y. alleen voor doodslag werd veroordeeld. Voor het OM staat vast dat Van Wijk is doodgeschoten om de horlogeroof te vergemakkelijken.