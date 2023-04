Verdachte opgepakt voor overval op Robert Doornbos

De politie in Amsterdam heeft een verdachte opgepakt voor de overval op oud-coureur Robert Doornbos. Een woordvoerder bevestigt dat er een verdachte is aangehouden voor een gewelddadige straatroof op 18 maart, waarbij een Amsterdammer in de wijk Buitenveldert werd beroofd van zijn kostbare horloge en telefoon.

De 41-jarige Doornbos zei eerder dat hij in de nacht van 17 op 18 maart is aangevallen door twee mannen met knuppels en beroofd werd van zijn Rolex-horloge. Het incident vond rond middernacht plaats toen Doornbos uit zijn auto stapte in Buitenveldert. Kort na het uitstappen kwam er een man met een knuppel op hem aflopen, waarna hij een klap tegen zijn hoofd kreeg.

De aangehouden verdachte is een 20-jarige man uit Amsterdam. Hij werd al op 31 maart aangehouden, maar de politie kon de aanhouding in het belang van het lopende onderzoek niet eerder melden. De verdachte zit momenteel in alle beperkingen, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. De politie is nog op zoek naar een tweede verdachte.