ANWB: drukte op de weg valt nog mee

Op de Nederlandse wegen staat donderdag aan het einde van de middag ruim 500 kilometer file. “Dat is wel fors, maar niet problematisch”, zegt een woordvoerster van de ANWB, die de drukte vooralsnog vindt meevallen.

Voor donderdag werd een drukke avondspits verwacht, omdat voor veel mensen dan de meivakantie van start gaat. De meeste files staan in de Randstad en in Noord-Brabant. Vooral de A2 bij Eindhoven zorgt voor problemen. Daar is de weg bij knooppunt Batadorp vanuit de richting Maastricht tot na de avondspits dicht vanwege een ongeluk.