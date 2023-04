Hoekstra: geen zicht op spoedig einde geweld in Soedan

De situatie in Soedan is onoverzichtelijk en levensgevaarlijk, aldus minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken). “Er is geen zicht op een spoedig einde”, zei hij donderdag in een debat in de Tweede Kamer. Het regeringsleger en paramilitairen zijn sinds zaterdag in een felle machtsstrijd gewikkeld.

Hoekstra maakt zich “grote zorgen” over de mensen in Soedan. Volgens hem is er contact met 87 Nederlanders daar. Het is nog niet gelukt om alle lokale medewerkers van de Nederlandse ambassade te bereiken. Er zullen snel tekorten ontstaan, is zijn verwachting.

Defensie heeft woensdagavond drie militaire vliegtuigen naar Jordanië gestuurd. Zij staan daar stand-by voor het geval een evacuatie van burgers uit Soedan mogelijk wordt. Er zijn ook mariniers en een medische eenheid mee. Over een mogelijke evacuatie wilde de minister niks zeggen.

D66’er Sjoerd Sjoerdsma wilde weten wat er met het lokale ambassadepersoneel gebeurt als de Nederlanders worden geëvacueerd. Daar wilde de bewindsman nog niet op ingaan. Hoekstra vindt een vergelijking met de evacuatie uit Kabul in 2021 mank gaan. Toen waren westerse diplomaten de vijand voor de Taliban, dat is nu volgens hem niet het geval.