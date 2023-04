Hof wil Mallorcazaak in drie weken in december behandelen

Het gerechtshof in Leeuwarden wil in december het hoger beroep van de Mallorcazaak inhoudelijk behandelen. Het hof trekt daar drie weken voor uit. Dat liet de voorzitter donderdag weten aan het einde van de eerste inleidende zitting in de beroepszaak die gaat over de gewelddadige dood van Carlo Heuvelman, pogingen tot doodslag en verschillende vechtpartijen op het Spaanse eiland Mallorca.

Het proces begint in de week van 4 tot en met 8 december. In de week daarop gaat het proces verder en in de derde week heeft het hof nog vier dagen gereserveerd. Als de planning niet wordt gehaald, dan wordt de zaak mogelijk uitgesteld naar maart volgend jaar.

De verdachten en het Openbaar Ministerie hebben donderdag verschillende onderzoekswensen ingediend. De zeven verdachten uit Hilversum hebben onder meer gevraagd dat er nog getuigen worden gehoord en dat er DNA-onderzoek nodig is. Ook is gevraagd de precieze doodsoorzaak van Heuvelman nog eens te onderzoeken.

Het OM verzocht om alle verdachten als getuigen in elkaars zaken te horen. Het OM ziet het hoger beroep in deze zaak als een laatste kans om de volledige waarheid over de gebeurtenissen boven tafel te krijgen. Het OM stelt dat één of meerdere verdachten meer moeten weten over wat er gebeurd is, dan dat zij in eerste aanleg bij de rechtbank hebben verteld.

De advocaten-generaal vinden het daarom belangrijk dat de zeven verdachten nogmaals worden gehoord als getuige in elkaars zaak. Ook twee andere mannen moeten volgens het OM opnieuw gehoord worden als getuige. De rechtbank sprak een van hen vrij en de ander was niet betrokken bij het dodelijk geweld bij café De Bierexpress aan de boulevard van El Arenal.

Het hof beslist op 17 mei welke onderzoekswensen worden gehonoreerd.