Kamer praat over fouten rond moord op De Vries, Wiersum en Reduan

De Tweede Kamer wil donderdag van justitieminister Dilan Yeşilgöz tekst en uitleg over de ernstige fouten die de politie en het Openbaar Ministerie maakten in aanloop naar de moord op journalist Peter R. de Vries, advocaat Derk Wiersum en Reduan B., de broer van een kroongetuige. Zij hadden allemaal een rol in het grote liquidatieproces Marengo. Hoofdverdachte is Ridouan Taghi en zijn bende, tegen wie nu een proces loopt.

Het debat volgt op een zeer kritisch rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) naar de beveiliging van de slachtoffers en hun naaste omgeving. De onderzoekers constateren onder meer dat de overheidsdiensten informatie niet of niet goed met elkaar deelden, zodat er geen passende actie werd ondernomen. Yeşilgöz erkent de “pijnlijke fouten” en betreurt ze, liet ze onlangs in een brief aan de Kamer weten. Ze heeft inmiddels ook excuses gemaakt aan de nabestaanden.

De minister was al bezig om het stelsel van bewaken en beveiligen anders in te richten, maar dat blijkt volgens haar niet voldoende. Het kabinet neemt alle aanbevelingen van de OVV over en koerst nu op fundamentele vernieuwing. Dat vindt ze ook nodig omdat het aantal mensen dat wegens bedreigingen bescherming nodig heeft, meer toeneemt dan werd verwacht.