Oekraïne-gezant stapt na minder dan een maand alweer op

Nog geen maand na zijn benoeming stapt de Oekraïne-gezant van het kabinet alweer op. Ron van Dartel heeft in een boek uitlatingen gedaan over Oekraïne en Rusland die niet goed gevallen zijn. Hij besloot daarop direct terug te treden als gezant. Minister Liesje Schreinemacher (Buitenlandse Handel) respecteert het besluit.

Van Dartel wordt geciteerd in het boek ‘Als je de lat lager legt ga je niet hoger springen’ van Gerard Dielessen. Hij zegt daarin onder meer dat Oekraïners ook Russen zijn. “Dat moeten we niet vergeten. Dat is de realiteit.” Ook zegt hij dat de steun voor de Russische president Vladimir Poetin groter is dan wordt gedacht. “Ook bij de Russen in de rest van Europa. Die zijn pragmatisch, passen zich aan.”

Van Dartel was voor zijn pensionering werkzaam bij Buitenlandse Zaken. Hij was onder meer ambassadeur in Moskou, Belgrado en Warschau. Als gezant moest hij Nederlandse bedrijven helpen die zich willen inzetten voor de wederopbouw van Oekraïne. Er zal zo snel mogelijk een nieuwe gezant wordt gezocht, aldus minister Schreinemacher.