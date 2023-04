OM verzet zich tegen gewenste vrijlating verdachten Mallorcazaak

Het Openbaar Ministerie vindt dat de verdachten in de Mallorcazaak in voorarrest moeten blijven. De aanklager in hoger beroep verzet zich tegen de verzoeken om voorlopige vrijlating, zei de advocaat-generaal donderdag bij het hof in Leeuwarden. Daar ging de beroepszaak over het excessieve uitgaansgeweld in de zomer van 2020 van start.

Hilversummers Daan van S. (20) en Mees T. (19) gaven aan dat ze de straf te hoog vinden en willen de inhoudelijke behandeling van het hoger beroep in vrijheid afwachten.

Van S. werd eind vorig jaar door de rechtbank in Lelystad veroordeeld tot een celstraf van dertig maanden, waarvan zes voorwaardelijk voor het groepsgeweld. Van S.: “Persoonlijk vind ik de straf te hoog voor wat ik heb gedaan. Ik ben veroordeeld voor het medeplegen van een poging tot doodslag. Maar ik heb nooit de intentie gehad iemand van het leven te beroven”, zei Van S. onder meer. Hij wil graag zijn hbo-studie weer oppakken en terug naar huis. “Als ik alles over kan doen, zou ik mijn acties terugdraaien. Ik heb gevochten en dat is misschien wel de slechtste keuze in mijn leven geweest.”

Mees T. (19) kreeg dertig maanden cel en zit in totaal een jaar in voorarrest. Hij deed sinds zijn veroordeling door de rechtbank zijn eerste verzoek om opheffing van het voorarrest. “Ik ben het totaal niet eens met wat voor straf ik heb gekregen, hoelang die straf is. Dat is mijn voornaamste reden voor het hoger beroep”, zei T.

T.’s advocaat noemt de straf van dertig maanden exorbitant hoog. “Mees heeft zich die nacht misdragen. Hij heeft allerlei verkeerde keuzes gemaakt en behoorlijk zwaar lichamelijk letsel toegebracht bij slachtoffers. Mees slaat om zich heen en gaat naar de volgende. Het is erg en lelijk. Dat vindt hij zelf ook. Maar vanaf het eerste moment geeft hij openheid van zaken. Dertig maanden is te hoog in vergelijking met vergelijkbare zaken.” Ook zei de raadsvrouw: “Hij is verketterd door 17 miljoen rechters die Nederland rijk lijkt te zijn.”

Ook Kaan B. (20) deed een schorsingsverzoek. Hij werd veroordeeld tot dertig maanden cel voor openlijk geweld en een poging tot doodslag. “Wat die avond is gebeurd is met geen woorden te beschrijven. Ik vraag me nog steeds af waarom ik heb meegedaan. Het was beter geweest om me ervan te distantiëren”, aldus B.

Het hof neemt maandag een beslissing over de verzoeken die gaan over het voorarrest.