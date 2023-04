Tweede Kamer wil opheldering over delen adres kroongetuige door OM

De Tweede Kamer wil opheldering van justitieminister Dilan Yeşilgöz over het bericht dat adresgegevens van een kroongetuige terechtkwamen bij de verdachte in de strafzaak waar hij over had verklaard. Journalistiek platform Follow the Money bracht donderdag dat het Openbaar Ministerie een recente verblijfplaats van Nidal S. in de oproeping had gezet die een van de moordverdachten afgelopen najaar kreeg uitgereikt.

Meerdere partijen hebben de publicatie aangehaald in een debat over de fouten die politie en het OM hebben gemaakt in aanloop naar de moorden op journalist Peter R. de Vries, advocaat Derk Wiersum en Reduan B. Deze drie moorden vonden plaats rondom het omvangrijke liquidatieproces Marengo, met hoofdverdachte Ridouan Taghi.

“Weer is er informatie gelekt over een kroongetuige”, hekelde Farid Azarkan (DENK). Hij wil dat de minister daarop nog tijdens het Kamerdebat reageert. D66-Tweede Kamerlid Joost Sneller sprak van “ongelooflijk nieuws”. In het liquidatieproces Marengo werd in het verleden ook meerdere keren geblunderd met de foto van de kroongetuige in dat proces, door deze via het strafdossier te verspreiden.

De advocaat van kroongetuige Nidal S. heeft juridische stappen aangekondigd tegen het OM.