Verpleegkundige voorlopig vast om mogelijke rol in sterfgevallen

De 30-jarige verpleegkundige die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van meerdere patiënten in het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen, blijft veertien dagen langer vastzitten. De rechter-commissaris heeft dat donderdagmiddag bepaald, laat het Openbaar Ministerie (OM) weten.

Eerder op de dag werd bekend dat justitie de man vervolgt voor meerdere sterfgevallen. Wat precies de tenlastelegging is, wil het OM nog niet zeggen. Ook een woordvoerder van de rechtbank Noord-Nederland kon donderdagmiddag nog geen verdere inhoudelijke informatie geven over de zaak.

De verdachte zit in beperkingen. Dat wil zeggen dat hij voorlopig geen enkel contact met de buitenwereld mag hebben, met uitzondering van zijn advocaat. Mede daarom is justitie terughoudend met het delen van meer informatie. “De verdediging kan er dan ook niet op reageren”, legt een woordvoerster van het OM uit.

In een verklaring van het OM staat verder dat het delen van meer informatie het onderzoek “zou kunnen schaden”. Direct betrokkenen zijn door de politie geïnformeerd, voegt het OM eraan toe. Over het aantal slachtoffers wil justitie nog niks zeggen. Het AD heeft van een nabestaande gehoord dat het onderzoek zou gaan over 24 sterfgevallen. Daarop wil de woordvoerster niet reageren.

De verdachte sterfgevallen waren ten tijde van de coronapandemie, op de corona-afdeling van het Drentse ziekenhuis. Het onderzoek draait om de periode tussen maart 2020 en mei 2022.