Zorginstellingen nog niet allemaal binnen en buiten rookvrij

Nog steeds zijn niet alle leden van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) helemaal rookvrij. Het aantal stijgt wel, staat op haar site. In 2022 was 73 procent van de zorginstellingen binnen én buiten rookvrij, nu is het gestegen naar 80 procent. De helft van de achterblijvers denkt de tabak in 2024 geheel te hebben verbannen, dus ook van het buitenterrein.

Een en ander blijkt uit de jaarlijkse ‘rookscan’ van de NVZ onder haar leden, in totaal 65 algemene ziekenhuizen, veertien revalidatiecentra en 24 categorale instellingen. Ze hebben beloofd in 2025 helemaal rookvrij te zijn. Met de jaarlijkse rookscan meet de NVZ hoe dit streven werkelijkheid wordt. Er deden 91 instellingen mee. Daaruit blijkt nu dat 54 algemene ziekenhuizen, zes revalidatie-instellingen en dertien categorale instellingen inmiddels rookvrij zijn.

In vrijwel alle zorginstellingen is roken binnen de muren van de instelling niet meer toegestaan, meldt de club. Om zich rookvrij te mogen noemen, moeten de instellingen sigaret, sigaar en pijp ook van het buitenterrein weren. Er zijn dan ook geen rookplekken meer te vinden, aldus de NVZ, zodat “patiënten en medewerkers niet in de gelegenheid worden gesteld om te roken”.

Op weg naar een totaal rookvrije situatie binnen en buiten ziet de NVZ aardig wat struikelblokken; mensen aanspreken en agressie voorkomen, voorkomen dat overlast van roken en peuken zich verplaatst naar de buren van de instelling en het vraagstuk wat de maatregelen betekenen voor patiënten of cliënten die langere tijd in een zorginstelling verblijven of zich in een terminale fase bevinden.