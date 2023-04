Borstkankervereniging vernieuwt campagne borstencheck na kritiek

Op 3 mei lanceert de Borstkankervereniging een nieuwe versie van de campagne waarin vrouwen worden aangespoord hun borsten te checken op tekenen van borstkanker. De actie begon eigenlijk al in maart, maar vanuit huisartsen kwam er toen kritiek op. Daarom is de campagne – die nu offline is – aangepast, zegt directeur van de vereniging Cristina Guerrero Paez.

Elke derde dag van de maand zouden vrouwen hun borsten moeten onderzoeken, zo was de boodschap van de vereniging en geneesmiddelenbedrijf MSD in maart. Volgens Guerrero Paez stond er online wel een “nuancering” bij dat verhaal, maar het Nederlands Huisartsengenootschap (NHG) wilde toch dat de campagne werd gestaakt.

Opvolging van het advies zou namelijk kunnen leiden tot “onnodige angst, zorgen en overdiagnostiek”. Volgens de huisdokters hebben veel vrouwen knobbeliger borstklierweefsel in een bepaald deel van de menstruatiecyclus. Dus elke derde van de maand zelfcontrole doen zonder rekening te houden met waar een vrouw zich in de cyclus bevindt is volgens het NHG “incorrect”.

In de nieuwe campagne wordt een maandelijkse controle niet meer geadviseerd, aldus Guerrero Paez. “We zeggen nu: regelmatig.” De vereniging houdt nog wel vast aan ‘de regel van drie’, maar dat wil in de nieuwe campagne zeggen: drie vingers, op drie plekken en drie minuten lang. Het getal 3 is bedoeld als geheugensteuntje, omdat het volgens de initiatiefnemers van de campagne lijkt op een gekanteld paar borsten.

Het is belangrijk dat vrouwen hun eigen borsten goed kennen, zegt Guerrero Paez. “Het is goed om alert te blijven en om te weten: hoe voelt mijn lijf, mijn borsten en zie ik verandering? We willen geen onrust creëren, maar wel bewustwording.”