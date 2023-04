Burgemeester vindt uitspraak De Mos ‘goed’ voor alle betrokkenen

De burgemeester van Den Haag, Jan van Zanen, vindt het “goed” voor alle betrokkenen dat er uitspraak is gedaan in de corruptiezaak tegen Richard de Mos. “Ik ben in het bijzonder blij voor Richard en Rachid.” Volgens de burgemeester komt er “een einde aan een te lange periode van onzekerheid”.

Van Zanen vervolgt: “De rechter heeft nu geoordeeld, het is een heldere uitspraak die klip en klaar is. Het is nu aan iedereen die zich met de stad Den Haag verbonden voelt om vooruit te kijken. Te luisteren naar elkaar, elkaars mening te respecteren, maar vooral ook de schouders te blijven zetten onder onze prachtige stad.”

De gemeente kon geen antwoord geven op de vraag of De Mos kan terugkeren als wethouder. Ze kon ook niet reageren op een mogelijk hoger beroep van het Openbaar Ministerie.

Het OM had 22 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf geëist tegen oud-wethouder De Mos. Ex-wethouder Rachid Guernaoui hoorde een eis van 16 maanden gevangenisstraf, waarvan 6 voorwaardelijk. Beiden werden vrijgesproken.

Het OM zag de donaties die bevriende ondernemers aan de partij hadden gedaan als poging tot omkoping, omdat ze daarvoor in ruil hulp zouden hebben gekregen van de ex-wethouders, bijvoorbeeld met het regelen van nachtvergunningen voor horeca en bij vastgoedprojecten. De rechtbank zag daar echter geen enkele aanwijzing voor, integendeel zelfs. “Met de beste wil van de wereld kan niet worden vastgesteld dat, en zo ja, in hoeverre, de positie van De Mos en zijn collega één op één door de partijdonaties is verbeterd”, aldus de rechtbank.