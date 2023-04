De Mos: altijd naar eer en geweten gehandeld

Richard de Mos is ontzettend opgelucht dat de rechtbank Rotterdam hem vrijdag heeft vrijgesproken. “Ik heb altijd naar eer en geweten gehandeld. Maar als je dan na 3,5 jaar het enige goeie hoort, dan ben je opgelucht”, zei hij kort na de uitspraak.

Nadat de rechter had gezegd dat de voormalig wethouder werd vrijgesproken, viel hij huilend zijn – ook allemaal vrijgesproken – medeverdachten in de armen. “Het emotioneerde me, en dan laat je een traantje”, zei hij kort daarna. De Mos gaf aan strijdvaardig te zijn en aan de slag te willen voor “de mooiste stad”, Den Haag.

Ook ex-wethouder Rachid Guernaoui was opgelucht en zichtbaar geëmotioneerd door de uitspraak. “Het is glashelder naar buiten gekomen dat wij niets verkeerd hebben gedaan. Eigenlijk wist ik dit 3,5 jaar geleden al.”