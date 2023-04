Jaarbeurs waar Kamasutrabeurs wordt gehouden ontruimd

De Jaarbeurs waar momenteel de Kamasutrabeurs wordt gehouden, is ontruimd. De reden is een kraan die in de buurt van het pand staat. Gevreesd wordt dat die kan omvallen door de weersomstandigheden, meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio. Volgens de zegsman heeft de Jaarbeurs zelf uit voorzorg besloten tot ontruiming en is dat niet op verzoek van de Veiligheidsregio.

De organisatie van de Kamasutrabeurs meldt zelf dat de hal van KamaSutrA ontruimd is in verband met “instortingsgevaar van een kraan die pal naast de hal staat. Op dit moment is iedereen bezig om informatie te krijgen over wanneer we verder kunnen. Stay tuned.”

Het KNMI heeft code geel afgegeven vanwege plaatselijke onweersbuien en windstoten. Her en der in het land zorgen de weersomstandigheden vrijdagavond voor hinder. Zo zorgde een hagelbui voor gladheid op de A12 tussen Arnhem en Utrecht. Na een ongeluk werd de weg richting Utrecht nabij Wageningen afgesloten. Rijkswaterstaat Verkeersinformatie waarschuwt weggebruikers rekening te houden met de omstandigheden. De camera van de organisatie toont beelden waarop de gevallen hagel is te zien die op de A12 ligt.

Omroep Gelderland meldt dat er vrijdagavond door de gladheid op de A30 een auto in de vangrail terechtkwam. Volgens BN DeStem is aan het begin van de avond de bliksem ingeslagen in zonnepanelen bij een woning in Rijen.

Door het onweer werden ook de voetbalwedstrijden Almere City FC – PEC Zwolle en Telstar – VVV-Venlo in de Keuken Kampioen Divisie even stilgelegd. De wedstrijd tussen FC Dordrecht en Jong AZ begon ruim een kwartier later omdat het onweerde.