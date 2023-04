Meer soa-testen en soa’s vorig jaar, met name onder jongeren

GGD’en hebben vorig jaar meer soa-testen afgenomen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zag in 2022 voor het eerst weer meer consulten dan in 2019, het jaar voor de coronapandemie. Daarbij werden ook meer soa’s gevonden, met name onder jonge mensen.

Zeker het aantal gonorroe-gevallen steeg sterk: vorig jaar waren er 33 procent meer diagnoses dan in 2021. Bij vrouwen en bij heteroseksuele mannen was de grootste stijging te zien, respectievelijk een toename van 75 en 58 procent. In totaal zijn vorig jaar 10.600 gevallen van gonorroe vastgesteld, de overgrote meerderheid werd wel nog steeds gevonden bij mannen.

Het RIVM merkt op dat gonorroe in het laatste kwartaal van 2022 relatief vaker werd vastgesteld bij hoogopgeleiden, mensen onder de 25 jaar en mensen met een Nederlandse afkomst.

Verder wordt chlamydia wel nog steeds vaker gevonden dan gonorroe. Bij 21,2 procent van de heteroseksuele mannen kwam in een test naar voren dat ze chlamydia hadden, hetzelfde gold voor 17,9 procent van de vrouwen. Voor de coronapandemie werd bij 18,4 procent van de mannen en 15,3 procent van de vrouwen in een test chlamydia gevonden. Wederom vindt het RIVM het opvallend dat deze stijging vooral te zien was bij mensen onder de 25 jaar. Gonorroe heeft een vindpercentage van 2,3 procent bij vrouwen en 2,4 bij hetero-mannen.

Soa Aids Nederland vindt de stijging in het aantal soa’s geen verrassing. Volgens de stichting wordt het veroorzaakt doordat er in Nederland te weinig voorlichting is over soa’s en het voorkomen hiervan. “Uit eigen onderzoek onder jongeren blijkt dat 4 op de 10 jongeren bij een onenightstand geen condoom gebruiken”, benadrukt Soa Aids Nederland. Ook cijfers van het RIVM lieten eerder zien dat jongeren minder vaak een condoom gebruiken.

De stichting wil dat de Vrij Veilig campagnes terugkomen, die ruim tien jaar geleden zijn gestopt. “Hierin werden jonge mensen gewezen op het gebruik van een condoom”, legt een woordvoerster uit. “Na jaren van afwezigheid van deze campagnes, merk je dat jonge mensen niet meer op de hoogte zijn van hoe ze zich kunnen beschermen.”

Het RIVM noemt geen verklaringen voor de stijging in het aantal soa’s.