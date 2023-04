Ook ‘selfievelden’ bij tulpenfestival in Flevoland

Vanaf vrijdag zijn bezoekers weer welkom langs de velden van het grootste tulpengebied in Nederland. Niet in de Bollenstreek, maar in de Noordoostpolder in het noorden van Flevoland ligt dit gebied met meer dan 2000 hectare aan tulpen. Verschillende fiets- en autoroutes rondom Emmeloord voeren langs de bloemen. Uitstappen en de velden betreden mag niet, behalve op de “selfievelden”, nieuw dit jaar bij het tulpenfestival in Flevoland.

Hoewel het niet is toegestaan om in de tulpenvelden te lopen, was de afgelopen jaren een trend zichtbaar dat steeds meer mensen dit wel deden, vertelt een woordvoerder. Omdat dit kan leiden tot schade aan de bloemen heeft de organisatie dit jaar een aantal velden aangewezen waar dit juist wel mag, in de hoop dat mensen dit op de andere velden niet doen. Eerder al werd iets vergelijkbaars gedaan bij een aantal tulpenvelden in de Bollenstreek, boven Leiden.

Stichting Evenementen en Promotie Noordoostpolder (StEP) is de organisator van het tulpenfestival dat sinds 2000 bestaat en dit jaar duurt tot 7 mei.