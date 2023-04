Verdachte van dood 9-jarige jongen Gent overgeleverd aan België

De 34-jarige Roemeense man die vorige week vrijdag in het Brabantse Bakel werd aangehouden vanwege de dood van een 9-jarige jongen in Gent, zal worden overgeleverd aan België. Dat besluit nam de Amsterdamse raadkamer vrijdag, bevestigen de rechtbank en de advocaat van de verdachte. Wanneer hij precies zal worden overgeleverd is nog niet duidelijk. “Maar gezien de gevoeligheid van deze zaak verwacht ik dat dat niet te lang zal duren”, aldus advocaat Wiekash Ramnun.

Het lichaam van de jongen werd vorige week donderdag gevonden in een sporttas die met stenen verzwaard in het water was gegooid. De tas werd op aanwijzingen van zijn 11-jarige zusje gevonden. De jongen zou al sinds begin dit jaar vermist zijn. Hoe hij precies zou zijn overleden wordt nog onderzocht. Er zou sprake zijn van mishandeling binnen het gezin van het kind.

De moeder van het jongetje werd afgelopen vrijdag aangehouden. De Roemeense verdachte zou haar ex-vriend zijn, aldus het Belgische OM. Tegen hem was een Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd.

Volgens de vrouw zou de man verantwoordelijk zijn voor de dood van de jongen, meldt persbureau Belga. Maar de exacte rol van beiden bij de dood van het kind is nog onduidelijk. Het zusje verklaart dat de moeder erbij was toen het lichaam in het water werd gegooid, schrijft Belga.

De verdachte maakte geen bezwaar tegen zijn overlevering en stemde maandag bij de officier van justitie al in met een verkorte procedure om binnen vier of vijf werkdagen te worden overgeleverd aan België.