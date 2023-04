Wiersma wil door na berichten over grensoverschrijdend gedrag

Onderwijsminister Dennis Wiersma baalt dat hij te ver is gegaan in zijn gedrag richting ambtenaren, maar denkt niet aan opstappen. “Natuurlijk wil ik door”, zegt hij desgevraagd. Hij zegt wel zijn best te hebben gedaan om zijn gedrag te beteren en in de toekomst open te staan voor signalen. Zijn partij de VVD vindt opstappen ook niet nodig.

De minister rekent het zichzelf aan dat hij niet het goede voorbeeld heeft gegeven met zijn gedrag richting ambtenaren. “Ik vind het heel erg als mensen zeggen: ik heb het gevoel dat ik in een overleg niet kan zeggen wat ik wil.” Daardoor kan de bewindsman naar eigen zeggen ook minder goed zijn werk doen. Toen hij zich bewust werd van de gevolgen is Wiersma naar eigen zeggen het gesprek aangegaan op zijn ministerie, zodat hij zich kan verbeteren.

“Ik heb vorig jaar teruggeblikt en me gerealiseerd dat ik soms fel ben, soms ook te scherp”, zegt Wiersma. “Dat ik veel van mensen vraag, soms ook druk opleg.”

Zijn felle gedrag heeft volgens Wiersma ook met de druk te maken. “Zo’n eerste jaar als minister is natuurlijk ook best spannend. Maar dat betekent wel dat ik altijd per definitie het goede voorbeeld moet geven.”

“Wat ons betreft hoeft hij niet op te stappen”, zegt een woordvoerder van de VVD. Die noemt de berichten over grensoverschrijdend gedrag in De Telegraaf “zeker niet fraai”, maar vindt het ook goed dat de minister zijn fouten erkent en het gesprek met medewerkers aangaat.