Baanwielrenner Büchli wint afvalkoers bij Nations Cup in Canada

Baanwielrenner Matthijs Büchli heeft op de eerste dag van de Nations Cup in Canada de afvalkoers gewonnen. De 30-jarige Noord-Hollander, die in dienst van de commerciële ploeg BEAT rijdt, versloeg in de laatste sprint de Australiër Blake Agnoletto. “Dat was een tijdje geleden”, schreef Büchli op Instagram over zijn zege in de Canadese stad Milton, gelegen in Ontario. Eind vorig jaar pakte hij in Apeldoorn de Nederlandse titel op de afvalkoers.

De Nederlandse sprintselectie slaat deze Nations Cup-wedstrijd over. De KNWU heeft alleen renners die uitkomen op de zogeheten duuronderdelen naar Canada gestuurd. Philip Heijnen eindigde op de afvalkoers als achtste. Bij de vrouwen pakte de 21-jarige Maike van der Duin brons, achter de Noorse winnares Anita Yvonne Stenberg en Jennifer Valente uit de Verenigde Staten.

Op de teamsprint, het onderdeel waarop Nederland normaal gesproken domineert, ging de winst nu naar Australië. Bij de vrouwen zegevierden de Mexicaanse teamsprinters.