Bodembedrijf vindt na 81 jaar schip grootste scheepsramp Australië

De Nederlandse bodemonderzoeker Fugro heeft een schip helpen vinden dat in 1942 zonk voor de kust van de Filipijnen. De Montevideo Maru werd op ruim 4000 meter diepte gevonden. Het Japanse schip, met aan boord bijna duizend Australiërs, zonk door een aanval van een Amerikaanse onderzeeër. Bij deze grootste scheepsramp in de geschiedenis van Australië kwamen ook burgers uit zeker dertien andere landen om het leven.

Het schip was 81 jaar geleden onderweg van de Filipijnen naar het eiland Hainan met aan boord zo’n 1060 krijgsgevangenen. Het ging om 850 Australische militairen en 210 burgers uit onder meer Nederland, Denemarken, Engeland en Finland die in de weken na de aanval op Pearl Harbor door de Japanners gevangen waren genomen. De Amerikanen die torpedo’s op het schip afvuurden wisten niet dat zich aan boord krijgsgevangenen bevonden. Niemand overleefde de ramp.

Het Nederlandse bodembedrijf zocht deze maand twaalf dagen lang in de Zuid-Chinese Zee naar het schip, dat op 110 kilometer ten noordwesten van het Filipijnse eiland Luzon werd gevonden. De non-profitorganisatie Silentworld Foundation en het Australische ministerie van Defensie waren ook bij de zoektocht betrokken, die volgens Fugro “bijna vijf jaar lang was voorbereid”.

De omstandigheden rondom het gezonken schip bleven lang onduidelijk en veel nabestaanden hoorden pas na het einde van de Tweede Wereldoorlog over de scheepsramp. De Australische premier Anthony Albanese spreekt zaterdag van een “buitengewone inspanning” die ertoe heeft geleid dat de “laatste rustplaats van de verloren zielen” gevonden is. Hij hoopt dat dit de families van slachtoffers “een zekere troost” biedt. Het schip blijft op de bodem van de zee liggen en er worden geen spullen of menselijke resten uitgehaald.

Fugro laat in een persbericht weten “trots” te zijn dat het heeft kunnen helpen bij het vinden van het schip.