Nederlanders in Soedan geïnformeerd over evacuatiemogelijkheden

Nederlanders die in Soedan zitten, zijn door het ministerie van Buitenlandse Zaken geïnformeerd over evacuatiemogelijkheden die nu worden voorbereid, laat een woordvoerder van het ministerie weten. Nederland staat in nauw contact met andere landen, die ook mensen uit het Afrikaanse land willen halen.

In het belang van een mogelijke evacuatie, en de risico’s die daar aan vast zitten, wil de woordvoerder verder niets zeggen.

Eerder zaterdag liet het ministerie weten dat er met “man en macht” wordt gewerkt om Nederlanders uit Soedan te krijgen. “We kunnen niet voorspellen hoe het gaat lopen. Het kan lang duren, of ineens heel snel gaan. Duidelijk is dat geen enkele mogelijke optie zonder risico is”, schreef het ministerie aan de Nederlanders in Soedan.

Buitenlandse Zaken staat op dit moment actief in contact met 134 Nederlanders in Soedan. Het gaat ervan uit dat er nog meer Nederlanders in Soedan zijn.

Samen met het ministerie van Defensie is een “breed scala aan mogelijke opties uitgewerkt. Steeds onderzoeken we wat de veiligheidsrisico’s zijn en hoe we die kunnen minimaliseren.” Dat doen ook andere landen, die elkaar informeren, laat BuZa aan de Nederlanders weten.

Zodra er tot evacuatie kan worden overgegaan, worden de Nederlanders gebeld of gemaild. De vertrekmogelijkheden moeten geheim worden gehouden. “Openbaarheid kan er voor zorgen dat een operatie extra gevaarlijk wordt of zelfs niet door kan gaan.”

Het Soedanese leger heeft zaterdag bekendgemaakt dat het de evacuaties van burgers en diplomaten uit de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en China gaat faciliteren. Het is niet bekend of het leger ook Nederland de mogelijkheid gaat bieden landgenoten te evacueren.