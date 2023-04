PEC Zwolle in eigen stad onthaald door feestende supporters

De spelersbus van PEC Zwolle is zaterdagnacht even na 00.30 uur gearriveerd bij het stadion van de ploeg in Zwolle. Honderden supporters hebben de spelers daar opgewacht nadat de club vrijdagavond in Almere was gepromoveerd naar de Eredivisie.

Op beelden van RTV Oost was te zien dat er vanaf het bomvolle plein voor het stadion in Zwolle veel vuurwerk werd afgestoken. De spelers werden door een juichende en zingende menigte onthaald.

De feestvierende mensenmenigte stond het Overijsselse team in de stromende regen op te wachten. PEC Zwolle is door gelijkspel tegen Almere City FC (1-1) in de Keuken Kampioen Divisie na een jaar afwezigheid weer terug in de Eredivisie.