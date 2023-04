Politiek wil communicatie vanuit EBI Vught verder aanscherpen

Een deel van de Tweede Kamer vindt dat de communicatie vanuit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught verder aan banden moet worden gelegd. Dat willen onder meer coalitiepartijen VVD en CDA en oppositiepartijen SP en JA21. Joost Eerdmans (JA21) gaat daarin het verst. Hij wil dat ook advocaten van gevangenen in de EBI meer in de gaten moeten worden gehouden. Dat zegt hij in reactie op de arrestatie van Inez Weski, de advocaat van Ridouan Taghi.

Taghi – hoofdverdachte in het omvangrijke liquidatieproces Marengo – zit opgesloten in de EBI in Vught. Weski (68) zou volgens het Openbaar Ministerie (OM) informatie van haar cliënt Taghi vanuit de EBI met diens contacten in de buitenwereld hebben gedeeld. Ze wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie.

Eerdmans wil dat de regels “direct worden aangepast”. Wat hem betreft mogen gevangenen in de EBI niet meer bellen, schrijven, mailen en bezoek ontvangen. “Dit soort zeer zware en gevaarlijke criminelen moet je afsluiten van de buitenwereld.”

Er moeten wat hem betreft ook strengere regels komen voor hun advocaten. Eerdmans vindt het “zeer gevaarlijk als zij onbeperkt toegang houden zonder controle. Hun ontmoetingsrecht binnen de EBI moet aan banden worden gelegd.” Hij wil onder meer rechterlijke toetsing op alle communicatie tussen EBI-gedetineerden en hun advocaten.

Ellian Ulysse (VVD) heeft al geruime tijd zorgen over communicatie vanuit de EBI en pleit al langer voor meer toezicht daarop. CDA-Kamerlid Anne Kuik vindt dat de communicatie in en rondom de EBI voortdurend een aandachtspunt moet zijn. “Want misbruik van vrijheden door de een, kan leiden tot onvrijheid/onveiligheid voor een ander.” Ze vindt het een goede zaak dat het OM “scherp is op ondermijning”. Op de arrestatie van Weski wil ze niet ingaan.

“De arrestatie van Weski is heftig”, zegt PvdA-Kamerlid Songül Mutluer, mede namens GroenLinks. Ze vindt het belangrijk dat justitieminister Dilan Yeşilgöz de Kamer vrijdag in een brief over de arrestatie van de advocaat heeft geïnformeerd. Daarin schreef de minister dat ze in het belang van het strafrechtelijke onderzoek geen verdere mededelingen kan doen. Daar heeft Mutluer begrip voor.

Michiel van Nispen (SP) noemt de arrestatie van Weski “ongekend en zeer verontrustend”. Maar “iemand is pas schuldig als een rechter iemand heeft veroordeeld”. Wel rekent hij er op dat “gebeurt wat er gedaan moet worden om voortgezet crimineel handelen vanuit detentie, zeker vanuit de EBI, te voorkomen.”