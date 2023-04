SZW-ambtenaren ervoeren Wiersma ‘pittig’ dan wel ‘stimulerend’

Ambtenaren van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) hebben de handelwijze van Dennis Wiersma, in zijn tijd als staatssecretaris op dat ministerie, als “pittig” ervaren, terwijl anderen het juist “stimulerend” vonden. De huidige onderwijsminister stond destijds bij SZW, net zoals op Onderwijs, bekend als “een energieke en gedreven bewindspersoon”, zegt een woordvoerder van het ministerie van SZW.

Over grensoverschrijdend gedrag is volgens de woordvoerder niet gesproken door ambtenaren die met Wiersma werkten. Er zijn geen officiële klachten tegen Wiersma ingediend, “maar dat kan achteraf nog gebeuren”, zegt de woordvoerder, mogelijk mede naar aanleiding van de berichtgeving van de afgelopen dagen.

Wiersma schrijft zaterdag op Instagram dat hij bij zijn voormalige werkgevers, zoals SZW en de VVD-fractie, gaat navragen of hij ook in die tijd over de schreef is gegaan. Hij is eerder in zijn werk “te scherp en soms te fel” geweest tegen zijn ambtenaren op zijn huidige ministerie van Onderwijs, erkent hij. Als hij ook toenmalige collega’s of medewerkers van SZW of de VVD-fractie onheus heeft bejegend, wil hij daarover in gesprek.

“De handreiking die Wiersma doet, grijpen we met beide handen aan als daar bij ambtenaren behoefte aan is”, zegt de SZW-woordvoerder. “Als SZW zijn we van de veilige werkomgeving.”

De Telegraaf meldt zaterdag dat Wiersma niet alleen op Onderwijs regelmatig tekeer ging, maar soortgelijk gedrag heeft vertoond als VVD-Kamerlid en in zijn tijd als staatssecretaris op SZW.

De VVD-fractie wil niet op de kwestie ingaan.