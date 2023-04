A2 weer bijna helemaal open nadat touringcar in brand vloog

De snelweg A2 bij Vinkeveen in de richting van Utrecht die zaterdag vanwege een brandende Franse touringcar dicht was, is weer open. Op de weg richting Amsterdam zijn enkele rijstroken ook weer vrijgegeven. Alle inzittenden van de bus die in brand vloog, konden op tijd uitstappen en er zijn geen gewonden gevallen.

De A2 was eerder op de ochtend in beide richtingen afgesloten vanwege de felle brand, rookontwikkeling en ontploffingsgevaar.

Rijkswaterstaat meldt dat de gestrande reizigers naar een hotel in de buurt van de snelweg zijn gebracht en dat er vervangend vervoer voor ze is geregeld.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend.