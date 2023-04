Verbazing en geschokte reacties in kranten om arrestatie Weski

In de Nederlandse kranten is zaterdagochtend ruimschoots aandacht voor de arrestatie van Inez Weski (68), de advocaat van Ridouan Taghi. NRC schrijft dat “nog nooit” eerder een strafpleiter met de status van Weski is aangehouden en noemt het feit dat haar kantoor is doorzocht een “behoorlijk gevoelige aangelegenheid”. Volgens De Telegraaf is het een “arrestatie vol dilemma’s”.

“‘Pitbull in toga’ ligt nu zelf zwaar onder vuur”, schrijft het AD over de arrestatie van de advocaat. Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt Weski ervan deel te nemen aan een criminele organisatie die bezig is met internationale drugshandel en witwassen. Ook zou ze geheimen aan Taghi hebben doorgespeeld.

Volgens NRC vermoedde Weski “zelf al dat er iets op til was”. Het was niet de vraag “of ze zou worden aangehouden, maar wanneer”, aldus de krant. NRC verwacht dat de arrestatie onder criminelen “zal inslaan als een bom”. Weski werkt al veertig jaar als strafpleiter en heeft als vertrouwenspersoon “een zeer bijzondere positie”. “Ook een verdachte strafrechtadvocaat heeft een geheimhoudingsplicht”, schrijft de krant.

Volgens De Telegraaf hebben het OM en de politie maandenlang moeten wikken en wegen over deze zaak. De arrestatie van Taghi’s advocaat zou het Marengo-proces schade toe kunnen brengen, maar “de veiligheidsrisico’s waren in de ogen van justitie te groot”, schrijft de krant over de verdenking dat Weski zich als boodschapper van de onderwereld liet gebruiken. Het Parool noemt de arrestatie “historisch”.