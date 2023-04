Wiersma gaat bij VVD-fractie polsen of hij daar over schreef ging

Onderwijsminister Dennis Wiersma gaat bij zijn voormalige werkgevers, zoals de VVD-fractie, navragen of hij ook in die tijd over de schreef is gegaan. Dat meldt de minister op Instagram. Vrijdag erkende hij na berichtgeving in De Telegraaf dat hij soms te fel is geweest tegen zijn ambtenaren, vooral in zijn eerste periode van zijn ministerschap.

Wiersma schrijft zaterdag dat er “misschien” wel “eerdere signalen, van langer geleden” zijn “die mij zijn ontgaan of waar ik mij voor heb afgesloten.” Hij gaat in gesprek met de leiding van zijn vorige werkgevers, waaronder de VVD-fractie en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Als hij ook daar toenmalige collega’s of medewerkers onheus heeft bejegend, wil hij daarover in gesprek. “Want ik wil niets liever dan lessen trekken uit die periode.”

Wiersma was in het vorige kabinet Kamerlid voor de VVD en van augustus 2021 tot januari 2022 staatssecretaris van SZW.

De Telegraaf meldt zaterdag dat het wangedrag van Wiersma niet nieuw is. Bij de krant zijn verschillende nieuwe meldingen van grensoverschrijdende uitingen binnen gekomen over zijn periode binnen de VVD-fractie en bij SZW.