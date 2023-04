Ziekenhuis: gesprek afgeblazen na oproep actievoerders

Een gesprek dat zaterdag zou plaatsvinden tussen een groep actievoerders en de topman van Gelre Ziekenhuizen gaat niet door. De groep is het niet eens met sluiting van de afdeling verloskunde. Daarover zou zaterdag worden gesproken. Maar het ziekenhuis in Zutphen laat weten dat de actievoerders zich niet aan de afspraken hebben gehouden en heeft het gesprek afgezegd.

De afdeling verloskunde sluit definitief per 1 juli. Zwangeren kunnen dan voor bevallingen of spoedopnames niet meer in Zutphen terecht. Vrijdag al demonstreerden mensen in de hal van het ziekenhuis Gelre in Zutphen tegen de sluiting van de afdeling, maar stopten daarmee na contact met de politie. Volgens Mart de Ridder van de Zutphense SP stond er voor zaterdag een gesprek gepland met Pier Eringa, topman van Gelre Ziekenhuizen.

Zaterdag meldt het ziekenhuis op zijn site dat de actievoerders zich rond dat gesprek niet aan de afspraken hebben gehouden. Die afspraak was “dat Eringa een gesprek zou hebben met een kleine delegatie van de demonstranten. Door bemiddeling van de politie kwam deze afspraak tot stand. Vervolgens deed de actiegroep vlak na deze afspraak een oproep om op zaterdag om 12 uur massaal naar het ziekenhuis te komen.”

Volgens het ziekenhuis hebben patiƫnten en bezoekers vrijdag last gehad van de actie in het ziekenhuis.