Den Haag maakt zich op voor wereldpremière nieuwe versie Aida

Den Haag maakt zich op voor de wereldpremière van de nieuwe versie van de internationale theaterhit Aida. In het Circustheater vindt zondagmiddag de grootse galapremière plaats van de vernieuwde musical van Tim Rice en Elton John over de onmogelijke liefde tussen een Egyptische legerleider en een Nubische prinses.

De tekst is deels aangepast en in de nieuwe productie zijn alleen maar acteurs en dansers van kleur te zien. De hoofdrollen in deze Nederlandse versie worden gespeeld door Gaia Aikman, Naidjim Severina en April Darby. Producent Disney wil de vernieuwde versie later ook elders in de wereld gaan spelen.

De voorstelling wordt niet alleen bijgewoond door veel BN’ers en hoogwaardigheidsbekleders uit de Nederlandse cultuurwereld. Ook tekstschrijver Rice zal aanwezig zijn bij de herdoop van zijn musical. De 78-jarige Brit was afgelopen decennia verantwoordelijk voor de teksten van musicalhits als Aladdin, The Lion King, Jesus Christ Superstar en Evita.

Ook Thomas Schumacher, de hoogste theaterbaas van het Disney-concern, is aanwezig in het Circustheater. De eerste versie van Aida was tussen 2001 en 2003 te zien in Scheveningen. Het spektakelstuk was toen een groot succes. Tijdens 648 voorstellingen zagen meer dan 1,2 miljoen mensen de productie, met in de hoofdrollen onder anderen Carolina Dijkhuizen, René van Kooten en Antje Monteiro.