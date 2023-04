Eerste Nederlanders worden uit Soedan geëvacueerd

De eerste Nederlanders worden zondag uit Soedan geëvacueerd. Dat gebeurt tijdens een internationale evacuatieoperatie. Een team van Buitenlandse Zaken en Defensie probeert “zoveel mogelijk Nederlanders zo veilig en snel mogelijk op te halen en in veiligheid te brengen”, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Details over de inzet kunnen om veiligheidsredenen nog niet worden gegeven.

De Nederlanders zijn zondagochtend geïnformeerd dat ze zich klaar moeten maken om geëvacueerd te worden. Zij weten waar ze naar toe moeten komen en hoe laat ze daar moeten zijn. De evacuatie en de “verplaatsing naar het verzamelpunt zijn niet zonder risico’s”, benadrukt Buitenlandse Zaken. De Nederlanders is gevraagd de informatie over de evacuatie “geheim te houden, omdat de operatie anders in gevaar kan komen of mogelijk zou moeten worden afgeblazen”.

Het is een “onoverzichtelijke situatie en riskant”, zei defensieminister Kajsa Ollongren in het tv-programma WNL op Zondag. Samen met onder meer Amerikanen, Britten, Duitsers en Fransen “doen we er alles aan” om “te proberen onze mensen daar weg te krijgen”. De twee Nederlandse vliegtuigen die in Jordanië staan, maken “deel uit van de operatie”, zei de minister.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact met 152 Nederlanders in Soedan, maar gaat ervan uit dat er nog meer Nederlanders in het land zijn. Onder hen zijn zes mensen die op de Nederlandse ambassade werken, zei Ollongren.

“We leven intens mee met de Nederlanders in Soedan en we blijven ons inspannen om mensen te evacueren waar en wanneer dat kan”, twittert minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken).

Op 15 april braken gevechten uit tussen het regeringsleger en de paramilitairen van de Rapid Support Forces (RSF). Door het geweld, dat honderden mensen het leven heeft gekost, waren evacuaties dagenlang niet mogelijk. Het Soedanese leger maakte zaterdag bekend dat het evacuaties van burgers en diplomaten uit de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en China zou gaan faciliteren.

Het Nederlandse bedrijf Proximities heeft zaterdag 22 buitenlandse werknemers van een ander Nederlands bedrijf geëvacueerd uit Port Soedan, een stad aan de oostkust van Soedan. Frankrijk heeft zondag burgers en diplomaten uit Soedan gehaald, ook uit andere Europese landen. Daar zitten geen Nederlandse diplomaten bij, laat een woordvoerder van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken weten.