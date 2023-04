Geëvacueerde Nederlanders uit Soedan later samen naar Nederland

De uit Soedan geëvacueerde Nederlanders worden later vanuit Jordanië naar Nederland gerepatrieerd. Dat heeft minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) gezegd. “Maar onze allereerste zorg” is om mensen veilig uit Soedan te krijgen, benadrukt Hoekstra.

Buitenlandse Zaken is nu bezig om vervoer voor de geëvacueerde Nederlanders vanuit Jordanië te regelen. “Zij stranden in Jordanië en hebben een hele ingewikkelde week achter de rug. Wij willen echt kijken hoe we hen de helpende hand kunnen bieden. We gaan kijken of we hen zoveel mogelijk in een keer naar Nederland kunnen vervoeren, maar het kan best dat dit een aantal dagen duurt.”

Veel Nederlanders in Soedan hebben “onder moeilijke omstandigheden grote veerkracht laten zien”. Ook kent hij de verhalen van sommige Nederlanders die “de afgelopen dagen vreselijke dingen hebben meegemaakt en echt in doodsnood hebben gezeten. Dat is voor sommigen echt verschrikkelijk.”