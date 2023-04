Hoekstra: 150 mensen hebben zich gemeld voor evacuatie uit Soedan

In totaal ruim 150 Nederlanders en lokale ambassademedewerkers hebben gezegd dat ze uit Soedan geëvacueerd willen worden. Minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) benadrukt zondag in een brief aan de Tweede Kamer dat deelname aan evacuatie zeker niet zonder risico’s is.

Eerder liet het ministerie al weten contact te hebben met 152 Nederlanders in Soedan, maar het ging er vanuit dat er nog meer Nederlanders in het land zijn. Deelname aan evacuatie is vrijwillig, schrijft Hoekstra.

Het ministerie staat ook gezinsleden van mensen die geëvacueerd worden bij, meldt Hoekstra, ook als ze een andere nationaliteit hebben. Verder kunnen mensen met een verblijfsvergunning voor Nederland ook in aanmerking komen. Vanwege de ingewikkelde situatie in Soedan evacueren EU-lidstaten “waar mogelijk” elkaars onderdanen.