Nationale veiligheid niet geschaad door lek VS

De nationale veiligheidsbelangen zijn niet geschaad door de online gelekte, geheime militaire inlichtingen van de Verenigde Staten over Oekraïne. “Aan wat er nu naar buiten is gekomen, hoeven we als Nederland geen consequenties te verbinden”, zegt Jan Swillens, directeur van de militaire inlichtingendienst MIVD.

Het vertrouwen in de Verenigde Staten heeft door het lek wel een “flinke deuk” opgelopen, zei Swillens in het tv-programma Buitenhof. De VS zijn voor Nederland een belangrijke partner “en niet zelden krijgen we hele waardevolle informatie vanuit de VS”.

Medio april is een 21-jarige Amerikaan aangehouden in het onderzoek naar het lekken van staatsgeheimen. Swillens vindt het goed dat de FBI “prioriteit één” heeft gegeven aan de zoektocht naar het lek.

Na het lek heeft de MIVD de eigen procedures, screening van personeel en informatiebeveiliging onder de loep genomen.

Het is niet de eerste en niet de laatste keer dat geheime informatie zal worden gelekt, weet de MIVD-directeur. “Je weet dat je nooit 100 procent garantie kunt geven.”