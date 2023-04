OM: maandag bekend of advocaat Weski wordt voorgeleid

Het wordt maandag bekend of Inez Weski wordt voorgeleid aan de rechter-commissaris, liet een woordvoerder van het Openbaar Ministerie zondag weten. Als dat gebeurt dan zal deze onderzoeksrechter uitmaken of de bekende strafrechtadvocaat veertien dagen langer in voorarrest moet blijven.

De 68-jarige Weski, die hoofdverdachte Ridouan Taghi bijstaat in het liquidatieproces Marengo en tegen wie een levenslange celstraf is geëist, is vrijdag aangehouden. Zij wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie die bezig is met internationale drugshandel en witwassen en het schenden van geheimen. Haar kantoor en woning zijn doorzocht.

“De advocaat wordt verdacht van misbruik van haar positie door berichten van de criminele organisatie van en aan haar gedetineerde cliënt door te geven”, meldde het Openbaar Ministerie na de aanhouding. “De verdenkingen tegen de advocaat zijn in de zomer van 2022 ontstaan toen een update beschikbaar kwam met ontsleutelde berichten van SkyECC.”

Als Weski voorgeleid wordt dan zal dat gebeuren bij de rechter-commissaris van de rechtbank Rotterdam, aldus de woordvoerder. Meer details kon hij zondag niet geven. Dit soort zittingen zijn niet toegankelijk voor pers of publiek.

Zondag werd duidelijk dat de op dinsdag geplande zitting van Marengo wordt uitgesteld. De rechtbank had dit besloten na een verzoek van de advocaten die het woord zouden voeren.