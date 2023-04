Onvoorspelbaar hoelang Nederlanders kunnen worden geëvacueerd

Een aantal Nederlanders in Soedan wil of kan niet worden geëvacueerd, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. De evacuaties die zondag begonnen, zijn niet risicoloos. “Nederlanders moeten zelf afwegen of ze daar gebruik van willen en kunnen maken.” Het is echter “niet te voorspellen hoelang het mogelijk blijft om mensen te evacueren uit Soedan”, waarschuwt Buitenlandse Zaken.

Sommige Nederlanders in Soedan hebben het ministerie van Buitenlandse Zaken laten weten dat ze niet naar het vliegveld kunnen komen, vanwaar ze naar Jordanië worden gevlogen. Ze hebben geen vervoer. Anderen durven vanwege de slechte veiligheidssituatie in de hoofdstad Khartoum niet naar het vliegveld te gaan. Een aantal Nederlanders wil hun familie niet achterlaten.

Een eerste groep Nederlanders is zondag geëvacueerd vanuit Soedan, liet minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) zondag weten. De groep is onderweg met een Frans toestel naar Jordanië. Volgens de Fransen zijn er honderd mensen aan boord van het vliegtuig, onder wie een “handvol” Nederlanders, aldus Hoekstra.