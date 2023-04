Richard de Mos wil meer regels voor transparantie in donaties

De Haagse oud-wethouder Richard de Mos wil ook dat er meer regels komen voor politieke partijen om transparant te zijn over de donaties die zij ontvangen. Die regels moeten dan wel gelden voor álle partijen, niet alleen de lokale, benadrukt hij zondag in het televisieprogramma Buitenhof.

De Mos werd vrijdag vrijgesproken in de corruptiezaak waarin hij verdachte was. De rechtbank maakte aantijgingen tegen De Mos van het Openbaar Ministerie met de grond gelijk. Bovendien wees de rechtbank erop dat “duidelijke spelregels” over donaties ontbreken. “Het strafrecht is geen oplossing voor het ontbreken van spelregels”, aldus de rechter.

De oud-wethouder zegt in Buitenhof dat transparantie geen enkel probleem is voor zijn lokale partij Hart voor Den Haag/Groep de Mos. Hij vindt ook dat het na deze vrijspraak tijd is dat de partij terugkeert in het stadsbestuur. Hij gaat hierover binnenkort het gesprek aan met burgemeester Jan van Zanen.

Vrijdag stelde de rechtbank dat “met de beste wil van de wereld” niet kon worden vastgesteld dat de positie van De Mos (en zijn collega) is verbeterd door de partijdonaties. Ook vond de rechter het “maar goed ook” dat het strafrecht niet bedoeld is om ontbrekende spelregels over donaties in te vullen. “Vanwege het belang van partijdonaties als toonbeeld van worteling in de maatschappij moeten deze niet te veel aan banden worden gelegd.”

Topman van het OM Gerrit van der Burg vertelde in televisieprogramma WNL Op Zondag dat het Openbaar Ministerie nog onderzoekt of het in hoger beroep gaat. Volgens hem kijkt de rechtbank “180 graden anders naar de strafbare feiten dan het OM”.