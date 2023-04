In een portiek van een woningencomplex aan de Crooswijkseweg in Rotterdam is maandag rond 05.00 uur een explosie geweest. Alle huizen in het complex in de wijk Kralingen-Crooswijk zijn ontruimd, laat de politie weten. Hoeveel mensen hun woningen hebben moeten verlaten, kan een woordvoerder niet zeggen. “Maar het zijn er zeker meer dan twintig.” Niemand raakte gewond.

Er is een onderzoek ingesteld en de politie roept getuigen op zich te melden.