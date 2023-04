Geëvacueerde Nederlanders uit Soedan aangekomen in Djibouti

Een aantal uit Soedan geëvacueerde Nederlanders is zondagavond aangekomen in het Oost-Afrikaanse land Djibouti. Ze zijn daar opgevangen door twee medewerkers van het snel consulair ondersteuningsteam (SCOT), laat een woordvoerster van Buitenlandse Zaken aan het ANP weten. Het SCOT is een team van medewerkers van Buitenlandse Zaken dat snel kan worden ingezet in een gebied waar veel Nederlanders hulp nodig hebben.

De Nederlanders vlogen mee met een Franse evacuatievlucht uit Soedan. Om hoeveel mensen het gaat, kon de voorlichtster niet zeggen. De twee medewerkers van SCOT arriveerden zaterdagavond in Djibouti en hebben daar onder meer een ontvangstruimte voor de evacuees ingericht.

Minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) liet zondag weten dat een eerste groep Nederlanders was geëvacueerd vanuit Soedan. Ook die maakte gebruik van een Frans toestel en vloog naar Jordanië. Volgens Hoekstra zouden aan boord van het toestel een “handvol” Nederlanders zijn. Of die inmiddels zijn gearriveerd in Jordanië, kon de woordvoerster in de nacht van zondag en maandag niet zeggen.

Half april braken in Soedan zware gevechten uit tussen het regeringsleger en milities in de hoofdstad Khartoem. Ook daarbuiten wordt op verschillende plaatsen gevochten. Eerder liet het ministerie al weten dat ruim 150 Nederlanders in Soedan zich gemeld hadden voor evacuatie. Deelname aan evacuatie is vrijwillig, schreef Hoekstra eerder in een brief aan de Tweede Kamer.