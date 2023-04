In een cacaofabriek in Amsterdam is zondag rond 22.30 uur brand uitgebroken. De brandweer is met meerdere eenheden uitgerukt om het vuur aan de Koffieweg in het Westelijk Havengebied te bestrijden. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio gaat het om een brand in een schoorsteeninstallatie. “Maar er is nog veel onduidelijk”, aldus de woordvoerder.

De veiligheidsregio adviseert mensen die last hebben van de rook deuren en ramen te sluiten en de ventilatie uit te schakelen.