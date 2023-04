Kabinet bereid tot financiële steun aan NS in nieuwe concessie

Het kabinet laat onderzoeken of NS financiële hulp nodig heeft om de belangrijkste spoorverbindingen, het zogeheten hoofdrailnet, de komende jaren goed te kunnen uitvoeren. Mogelijk hoeft het bedrijf in de nieuwe concessie, die in 2025 ingaat, geen vergoeding te betalen. Ook een subsidie ligt op tafel.

Dat meldt staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur) aan de Tweede Kamer. Sinds de coronapandemie reizen nog altijd minder mensen met de trein dan daarvoor. Daarnaast heeft NS flink last van de gestegen kosten van met name energie, maar ook bijvoorbeeld personeel, materieel en onderhoud.

Het spoorbedrijf zal zelf door moeten gaan met kostenbesparingen en krijgt daarnaast ruimte om de tarieven verder verhogen. Een extern onderzoek moet uitwijzen of dat voldoende is om uit de kosten te komen, of dat mogelijk meer hulp nodig is vanuit de overheid. Concrete bedragen noemt Heijnen nog niet.

In de huidige concessie voor het hoofdrailnet, die eind 2024 afloopt, betaalt NS een vergoeding van zo’n 80 miljoen euro per jaar. Heijnen zegt eventueel bereid te zijn in de nieuwe concessie van die vergoeding af te zien. Hoe die tegenvaller voor de schatkist moet worden opgevangen, is nog niet duidelijk.

Een woordvoerder van Heijnen benadrukt dat NS alleen hulp krijgt in jaren waarin het verlies lijdt. “We gaan geen bedrijven sponsoren die zwarte cijfers schrijven.” NS kreeg de afgelopen jaren al honderden miljoenen van de rijksoverheid om te zorgen dat de treinen tijdens en vlak na de coronacrisis konden blijven rijden.